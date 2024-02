mercredi 28 février 2024 • 344 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Rigobert Song n'est plus le sélectionneur du Cameroun. Le Président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a annoncé son départ, ce mercredi.

"Il a beaucoup apporté à cette équipe mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec lui. J’ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l’avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Rigobert Song qui fut mon capitaine dans l’équipe nationale", a-t-il déclaré dans un entretien exclusif accordé à FRANCE24.



Un départ confirmé par le ministère des Sports dans un communiqué ci-dessous.