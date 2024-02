mercredi 31 janvier 2024 • 1561 lectures • 0 commentaires

iGFM (Côte d'Ivoire) Le Cameroun a été éliminé en huitièmes de finale de la CAN par les Super Eagles du Nigeria (2-0). Une grande désillusion pour les Lions Indomptables. Rigobert Song, le sélectionneur camerounais, se retrouve logiquement poussé vers la sortie.

Le contrat du technicien de 47 ans arrive à terme fin février et la tendance, à l'issue de réunions tenues en Côte d'Ivoire, est à ce qu'il ne soit pas reconduit, comme l'explique le média Cfoot. “Cela pourrait avoir été le dernier match de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, ce qui ne serait pas une bonne chose pour certains. Car ils estiment qu'il est en reconstruction et qu'il faut le laisser travailler“, indiquent nos confrères. Malgré une performance en deçà des attentes lors de la phase de poules, l'équipe du Cameroun avait tout de même réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale en renversant la Gambie sur le fil au terme d'un match épique (3-2). Mais, confrontés au Nigéria, les Lions se sont donc inclinés ensuite sur un score de 2-0, quittant ainsi le tournoi sur une performance sans saveur.



D'après le compte Allez Les Lions, la Fecafoot envisagerait de confier la direction de l'équipe nationale du Cameroun à Tom Saintfiet, en cas de départ avéré de Song. Récemment libéré de ses engagements après avoir démissionné de son rôle de sélectionneur de la Gambie, l'entraîneur belge de 50 ans est actuellement disponible. Avec les Scorpions, il était bien de l'aventure au pays des Eléphants, sans toutefois parvenir à faire bonne figure (lanterne rouge du groupe C avec aucun point). Le technicien était à la tête de la sélection gambienne depuis 2018 et il avait qualifié la Gambie pour la première CAN de son histoire en 2022 et atteint les quarts de finale. Il pourrait donc relever un nouveau challenge sur le continent africain après avoir notamment entraîné le Togo (2015-2016) ou encore le club de Free State Stars en Afrique du Sud (2014).