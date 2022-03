jeudi 3 mars 2022 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ahmadou Aly Mbaye, le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été porté à la tête du Comité consultatif général du Cames.

La nouvelle vient d’être rendue publique. Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Pr Ahmadou Aly Mbaye, est élu Président du Comité Consultatif Général du CAMES. L'élection a eu lieu hier mercredi 02 mars à Conakry, renseigne le rectorat de l’UCAD dans un communiqué de presse.



Le Comité Consultatif Général est l’organe de conseil et d’appui au Secrétaire Général du CAMES. Il est chargé de la supervision des questions académiques des programmes du CAMES, renseigne l’Ucad, qui cite le règlement intérieur 2019 du Cames. «A lire l'article 3 du règlement intérieur, on constate que le comité est une entité centrale en ce sens qu'elle supervise et contrôle tout ce qui se fait».

«Programmes des Comités Techniques Spécialisés, Concours d’Agrégation, Reconnaissance et Équivalence des Diplômes, programme de pharmacopée et médecine traditionnelle, Programmes Assurance Qualité, tout passe par lui (...) II statue également sur les recours formulés contre les résultats des délibérations et les décisions des Commissions», explique le rectorat.



En mai dernier, les Professeurs Ahmadou Aly Mbaye et Ismaïla Madior Fall avaient été nommés présidents de Jury du concours d’agrégation du CAMES.