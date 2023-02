vendredi 24 février 2023 • 235 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La situation de la commercialisation arachidière inquiète le Conseil National du Crédit (Cnc) de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).

Le Conseil national du Crédit de la Bceao a indiqué «sa préoccupation relativement à la faiblesse de la collecte, en particulier des arachides, et au niveau élevé des prix des céréales sur les marchés». Cette situation, dit-il, dans le communiqué de presse qui a sanctionné sa réunion de jeudi, «présente des risques importants de répercussion sur la disponibilité des semences pour les campagnes de production 2023, notamment celle des arachides.»



Ainsi, le Cnc recommande une «coordination urgente» entre, d’une part, le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération et le Ministère de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire et, d’autre part, les acteurs tels que le système bancaire et les organisations de producteurs. Ce, en vue de prendre en charge les problématiques structurelles de renforcement de la production agricole et de son financement.



Ces problématiques ont pour noms : la disponibilité et la fiabilité des statistiques agricoles ; la mise en œuvre de mesures structurelles pour une cohérence et une efficacité renforcées de l'écosystème ; la rationalisation et l’efficience des interventions de l’Etat au titre des programmes agricoles ; la restauration du financement de l’agriculture au travers d’un pool bancaire ; la résorption des arriérés des paiements vis-à-vis du secteur bancaire au titre des subventions publiques.