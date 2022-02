jeudi 3 février 2022 • 199 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Au lendemain de la qualification pour la finale de la CAN 2021, 17 Lions se sont entrainés, au terrain annexe du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. La séance qui a débuté à 16h30 (heure locale), a vu la présence d'un seul titulaire, Saliou Ciss. Ceux qui ont débuté hier, sont laissés au repos.

Les 17 joueurs présents :



Pape Matar Sarr, Abdoulaye Seck, Mame Baba Thiam, Ismaila Sarr, Lopy, Keita Baldé, Ballo Touré (retrour de blessure), Name, Pape Gueye, Pape Abou Cissé, Ibrahima Mbaye, Habib Diallo, Saliou Ciss (séance à part), Seny Dieng, Alfred Gomis, Alioune Badara Faty et Loum Ndiaye



Les 11 absents :



Edouard Mendy, Bouna Sarr, Abdou Diallo, Koulibaly, Kouyaté, Gana Gueye, Nampalys, Sadio Mané, Bamba Dieng, Famara Diédhiou, Boulaye Dia (blessé)



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)