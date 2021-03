CAN 2021 : 23 qualifiés connus sur 24 !

iGFM (Dakar) Avec les qualifications de l’Ethiopie, de la Mauritanie, de la Guinée Bissau et du Cap-Vert, on connaît désormais 23 des 24 qualifiés pour la phase finale de la CAN 2021 qui aura lieu en janvier prochain au Cameroun.

Les éliminatoires étaient normalement censés s’achever ce mardi mais le report du décisif Sierra Leone-Bénin, deux sélections qui se disputent le dernier ticket en jeu, a tout chamboulé suite à la contestation par les Ecureuils de 6 tests positifs au Covid-19 dans leurs rangs. Pour l’heure, la Confédération africaine de football (CAF) n’a pas encore annoncé quand ce match aura lieu.

Les 23 qualifiés connus :

– Cameroun (pays-hôte), 20e participation, la dernière en 2019;

– Sénégal, 16e participation, la dernière en 2019;

– Algérie, 19e participation, la dernière en 2019;

– Mali, 12e participation, la dernière en 2019;

– Tunisie, 20e participation, la dernière en 2019;

– Burkina Faso, 12e participation, la dernière en 2017;

– Guinée, 13e participation, la dernière en 2019;

– Comores, 1ère participation;

– Gabon, 8e participation, la dernière en 2017;

– Gambie, 1ère participation;

– Egypte, 25e participation, la dernière en 2019;

– Ghana, 23e participation, la dernière en 2019;

– Guinée Equatoriale, 3e participation, la dernière en 2015;

– Zimbabwe, 5e participation, la dernière en 2019;

– Côte d’Ivoire, 24e participation, la dernière en 2019;

– Maroc, 18e participation, la dernière en 2019;

– Nigeria, 19e participation, la dernière en 2019;

– Soudan, 9e participation, la dernière en 2012;

– Malawi, 3e participation, la dernière en 2010;

– Ethiopie, 11e participation, la dernière en 2013;

– Mauritanie, 2e participation, la dernière en 2019;

– Guinée Bissau, 3e participation, la dernière en 2019;

– Cap-Vert, 3e participation, la dernière en 2015;

