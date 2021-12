mercredi 15 décembre 2021 • 518 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce mardi, la liste des 33 arbitres retenus pour officier lors de la compétition (dont 9 arbitres VAR), ainsi que l’identité des 31 arbitres assistants sélectionnés. Trois Sénégalais sont retenus.

On retrouve toutes les pointures du continent dont Bakary Papa Gassama (Gambie), Janny Sikazwe (Zambie) et Bamlak Tessema (Ethiopie), tous présents au Mondial 2018, ainsi que Redouane Jiyed (Maroc), Mustapha Ghorbal (Algérie) ou encore Victor Gomes (Afrique du Sud). Au sifflet lors de la finale de la dernière CAN, le local de l’étape Sidi Alioum n’a en revanche pas été retenu, mais le Cameroun, pays-hôte, sera tout de même représenté par Blaise Yuven Ngwa. Récemment tombé en pleine polémique suite à son penalty litigieux sifflé en faveur du Ghana, qualifié pour les barrages du Mondial 2022 au détriment de l’Afrique du Sud (1-0), le Sénégalais Maguette Ndiaye sera là lui aussi. Ses compatriotes, Issa Sy, Djibril Camara et El Hadji MalcikMalick Samba seront également au Cameroun du 09 janvierau 06 février 2022.



Rappelons que la VAR sera utilisée lors de l’ensemble des 52 matchs de la compétition. Comme en 2019, l’arbitre français Benoît Millot sera là pour apporter son expérience au niveau de cette technologie, tout comme l’Américain Ismail Elfath et le Canadien Drew Fischer, issus de la Zone Concacaf.



A noter que cette liste a été publiée 24 heures avant l'information sur une possible annulation de la Coupe d'Afrique des Nations.