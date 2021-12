jeudi 30 décembre 2021 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe nationale du Cameroun a démarré sa préparation pour la CAN 2021, en début de semaine. Quatre Lions Indomptables manquent encore à l'appel, renseigne le média camerounais CRTVweb.

Il s'agit d'Aboubakar Vincent, Léa James Siliki, Stéphane Bahoken et Jean Junior Onana, précise CRTVweb. Et d'ajouter : 4 autres joueurs pour diverses raisons ont été mis au repos par le staff médical, lors de la première séance ce 29 décembre 2021, en fin d'après-midi, au complexe MUNDI. 20 joueurs étaient réunis autour du sélectionneur national Antonio Conceicao et du staff technique pour 2h de remise en forme, de finition devant les buts et de conservation du ballon. Pays hôte, le Cameroun va lancer sa CAN le 09 janvier contre le Burkina Faso.