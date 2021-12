jeudi 16 décembre 2021 • 218 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, la presse sénégalaise ne compte pas déroger à la règle. Pour l'heure, 50 journalistes sont accrédités par la Confédération Africaine de football (CAF), a annoncé, ce jeudi, le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, lors d'une conférence de presse tenue, à Dakar.

"La presse sénégalaise a envoyé 150 demandes d'accrédiations à la CAF. Mais, seules 50 sont pour l'heure acceptées par la CAF. C'est une décision de la CAF qui est la seule à accorder ou rejeter des demandes d'accréditations",a-t-il indiqué, précisant que le chiffre peut augmenter sachant que lors de la dernière édition qui s'est déroulée en Égypte, 75 journalistes sénégalais avaient été accrédités.



40 chambres déjà réservées dans un hôtel à Bafoussam



En mission à deux reprises au Cameroun, le président de l'Association a par ailleurs fait savoir qu'un accord a été trouvé entre l'ANPS et un hôtel à Bafoussam pour que seuls les journalistes sénégalais puissent y séjourner pendant la Coupe d'Afique des Nations. Sur ce, "40 chambres" ont été déjà réservées pour la presse sénégalaise, mais chaque organe prendra en charge ses envoyés spéciaux. Le wifi a également été pris en compte dans l'accord afin que les journalistes puissent travailler dans d'excellentes conditions.



Des vols domestiques pour rallier Bafoussam à partir de Yaoundé ou Douala



Pour rallier Bafoussama la ville où jouera l'équipe du Sénégal pendant le premier tour, M. Thiam a souligné qu'il existe des vols domestiques. Et que la durée des vols Yaoundé-Bafoussam ou Douala-Bafoussam sera au moins de 30 minutes et le coup est de 30.000 francs CFA. Il a précisé qu'il faudra éviter de passer par la route (5 heures de temps) puisque les conditions ne sont pas bonnes (des routes montagneuses).



Pour rappel, la CAN 2021 se déroulera du 09 janvier au 06 février 2022 au Cameroun.