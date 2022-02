CAN 2021 : à la découverte de Bangou, un village aux collines mystérieuses

samedi 5 février 2022 • 595 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Nos envoyés spéciaux au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations de football ont saisi cette occasion pour faire un tour sur les collines mystérieuses de Bangou, un village situé à plus de 20 kilomètres de Bafoussam, la troisième ville camerounaise. Non loin de là, était logée l'équipe du Sénégal jusqu'aux huitièmes de finale. Avec notre guide, découvrez cet endroit qui date de plus de 100 ans.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)

