mercredi 18 août 2021 • 605 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Au lendemain du tirage au sort, la délégation sénégalaise s'est rendue à Bafoussam, la ville qui doit accueillir la poule du Sénégal, à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football.

Son stade omnisport a une capacité de 20.000 places. Il est situé à Kouekong, dans la banlieue de Bafoussam. Il dispose également d’installations d’athlétisme. Le stade a été construit en 2015 et inauguré le 30 avril 2016. Présente au Cameroun pour le tirage au sort de la 33e édition, la délégation sénégalaise s'est rendu dans la ville, ce mercredi et a partagé quelques photos du stade de Bafoussam.

CAN "Cameroun 2021" : du 09 janvier au 06 février 2022

Calendrier complet des Lions (Horaires en Temps Universel)

Groupe B

10 janvier 2022

Stade Bafoussam

13h00 Sénégal vs Zimbabwé

14 janvier 2022

Stade Bafoussam

13h00 Sénégal vs Guinée

18 janvier 2022

Stade Bafoussam

16h00 Malawi vs Sénégal