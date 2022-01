mardi 25 janvier 2022 • 1818 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Aliou Cissé a recadré un journaliste camerounais, en conférence de presse d'après-match Sénégal-Cap Vert (2-0).

"Vous êtes Camerounais? Nous sommes fiers de nous. Nous venons de loin et il ne faut pas salir notre victoire. Nous avons mérité cette victoire. Nous arrivons à Yaoundé", a-t-il tenté de recadrer le journaliste camerounais qui a évoqué les deux rouges du Cap Vert.

S'agissant du VAR, le sélectionneur national a donné sa position. C'est l'arbitre qui décide pas nous. C'est l'arbitre le maître et il peut se tromper. J'ai toujours dit que je ne suis pas pour ce VAR. En 2018, on a été aussi victimes de ça sur un penalty non sifflé pour Sadio Mané."

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)