jeudi 13 janvier 2022 • 946 lectures • 2 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Cameroun) Aliou Cissé n'est pas content du protocole de la CAF mis en place pendant la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il l'a fait savoir, ce jeudi, en conférence de presse d'avant-match Sénégal-Guinée.

"Cette pandémie, nous la subissons vraiment. Pratiquement nos gros joueurs sont testés positifs même s'il ya plusieurs compositions probables. Nous espèrons récupérer tois joueurs. C'est des moments compliqués. On n'est pa sûr de récupérer les cas positifs.

Hier, de 10h à 14h, il y avait une longue attente des résultats. C'est une spchoe. Perosnne ne savait qui allait partir à l'entraînement. Cette pandémie nous empêche de nous voir en interne. On était conscient, il faut savoir gérer ça sur le terrain et en dehors. On ne se plaint pas, on est motivé. On n'est pas des victimes, on a envie d'aller loin dans cette compétition.



"Une vraie farce"



"Nos cadres sont malades mais j'espère que Saliou Ciss, Nampalys et Pape Matar Sarr seront là. Nous souhaitons que la CAF les autorise à jouer le match la Guinée. Mais il y a de la sérénité dans cette équipe. Tout joueur convoqué doit être prêt. Le protocole de la CAF, je ne peux trop m'avancer sur certaines choses. Mais, il y a des joueurs négatifs non autorisés par la CAF. Il y a aussi des joueurs (exemple Kalidou Koulibaly) qui ne sont pas autorisés à faire de tests. Ce protocole ressemble plus à une farce."`

PUBLICITÉ

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Bafoussam, Cameroun)