iGFM (Cameroun) Comme annoncé hier par Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, l'équipe du Sénégal enregistre depuis quelques heures, ce mercredi, des retours de joueurs qui avaient été positifs au Covid-19, peu avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) "Cameroun 2021".

C'est ce qu'on appelle de très bonnes nouvelles. 24 heures seulement après les retour d'Alfred Gomis, Mame Baba Thiam et Famara Diédhiou, trois autres Lions testés négatifs, ce mercredi matin vont rejoindre le groupe à Bafoussam (Cameroun) dans les prochaines heures.



Il s'agit de Saliou Ciss, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr. Restent maintenant, Kalidou Koulibaly et Edourd Mendy toujours positifs même s'ils s'entraînent à part. Sans oublier Bamba Dieng.



Pour rappel, les Lions défient la Guinée, ce vendredi (13h GMT), pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)