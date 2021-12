mardi 21 décembre 2021 • 282 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président Paul Biya a pris le chemin de Yaoundé lundi où il devrait recevoir le Président de la Confédération Africaine de Football mardi, renseigne le média camerounais, Camfoot.

Signe que cette affaire de l’organisation de la prochaine CAN 2021 est primordiale, le Président Paul Biya a pris le chemin de Yaoundé lundi où il devrait recevoir le Président de la Confédération Africaine de Football mardi. Le Chef de l’État ne quitte sa résidence de Mvog Meka désormais qu’en cas d’extrême nécessité. Si le Dr Patrice Motsepe avait souhaité dans un premier temps être reçu lundi, il devrait s’accommoder le l’agenda du Premier Camerounais.

Si la CAF, par sa voix, a déjà confirmé la tenue en date et lieu de l’événement, on se demande pourquoi une discussion avec Paul Biya doit nécessairement s’impose.

On le saura certainement au sortir de l’audience au Palais des Congrès.

