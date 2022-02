mardi 8 février 2022 • 1067 lectures • 0 commentaires

L’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, s’est dit impressionné par les prestations solides de l’international sénégalais Saliou Ciss, lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

« Il fut l’un des meilleurs joueurs du tournoi sans contestation possible. Sur son côté, Saliou Ciss a été monstrueux » a lancé Wenger, avant de poursuivre « Techniquement irréprochable, très bon défensivement et amenant le surnombre en attaque, Saliou Ciss a marqué les esprits. Le Sénégal possède l’un des meilleurs latéraux du continent africain. »



Ayant fait preuve d’une régularité impressionnante, le natif de Dakar a complètement éclaboussé Fodé Ballo-Touré, l’arrière gauche de l’AC Milan, qui a dû suivre la compétition à partir du banc des remplaçants. De retour à son meilleur niveau, le joueur de l’AS Nancy-Lorraine devrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival, surtout qu’il sera dans une situation de joueur libre.



Formé par Diambars Football Club, Saliou Ciss évolue depuis 2010 en Europe, avec un premier passage en Norvège avec Tromsø IL, puis des passages avec 3 clubs français, à savoir Angers, Valenciennes et dernièrement l’AS Nancy-Lorrain. Il y a lieu de rappeler que le joueur de 32 ans compte à son actif 33 sélections avec les « Lions » couronnées d’une seule passe décisive. Sa valeur marchande dans le site « transfermarket » est de l’ordre de 500.000 dollars.