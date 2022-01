CAN 2021 : au Cameroun, inquiétude autour de la sécurité à Limbé

iGFM (Dakar) Le Cameroun accueille la Coupe d’Afrique des Nations du 9 janvier au 6 février 2022 dans six villes du pays. À Limbé, les habitants sont inquiets pour la sécurité durant la compétition. La ville est située en zone anglophone. Une région qui est en proie à un conflit armé entre forces gouvernementales et séparatistes anglophones depuis 2017 et qui a récemment a été frappée par des explosions.

