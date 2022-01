samedi 8 janvier 2022 • 261 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) La 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football réunit 24 pays. Une occasion pour la presse d’effectuer le déplacement au Cameroun pour la couverture médiatique. Au Sénégal, 35 journalistes sont arrivés à Bafoussam, ce samedi en provenance de l’aéroport Blaise Diagne. Retour sur un voyage mouvementé et marqué également par de l’humour entre journalistes sénégalais.

Programmé pour quitter le sol sénégalais 00h15 le samedi 8 janvier 2022, le vol a finalement accusé un énorme retard de plus de 3h de temps. Ce, en raison d’un problème technique. La compagnie nationale sénégalaise Air Sénégal a été contrainte de trouver un autre appareil qui puisse convoyer les passagers qui devaient se rendre à Cotonou (Bénin), Douala (Cameroun) et Libreville (Gabon). Puisque l’attente a été longue et les passagers commençaient à s’impatienter. Pire, une fois à Douala à 10h15 (heure locale, 09h de Dakar), il fallait passer par l’étape la plus difficile puisque cette fois c’est la route et non les airs, pour se rendre à Bafoussam lieu où jouera l'équipe du Sénégal. Des routes montagneuses et des virages énormes frappent à l'oeil. Ce, pendant plus de cinq heures de route. La fatigue apparassait sur les visages des journalistes sénégalais. Et chacun se demandait quand est ce qu'on va arriver à Bafoussam tellement que le trajet a été long. Arrivés à l'hotel Mako Palace de Bafoussam vers 20h, c'était le soulagement. Car un accueil chaleureux de la première vague de journalistes, les attendait sur place. Un voyage certes difficile qui a débuté dès Dakar avec le retard d'Air Sénégal, mais passionnant avec la découverte de Eboné un lieu de rencontres des voyageurs, où on vend du poulet, de la viande de mouton...Ils ont bien dégusté à quelques heurs de l'ouverture de la CAN 2021.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)