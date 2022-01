CAN 2021 : Ce que craint Gana Guèye

dimanche 9 janvier 2022

iGFM (Cameroun) À l'heure de défier le Zimbabwe pour son début dans cette CAN 2021, au Cameroun, le Sénégal n'est pas pas totalement serein à cause de ses nombreux cas de covid19 et d'un titre tant convoité par d'autres nations foot africain. Une vraie crainte pour Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions, et le milieu de terrain, Idrissa Gana Guèye.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Bafoussam, Cameroun)

Publié par Mamadou Salif editor