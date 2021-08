mardi 17 août 2021 • 464 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) a effectué, ce mardi, à Yaoundé, le tirage au sort de la CAN 2021.

Pays-hôte, le Cameroun a hérité d’un groupe A relativement équilibré avec le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap Vert. Tirage abordable aussi pour le tenant du titre algérien. Sur une folle série d’invincibilité de 27 matchs (un record en Afrique !), les Fennecs ont été placés dans le groupe E avec la Côte d’Ivoire, qu’ils ont éliminée en quarts de finale de la précédente édition. Ces deux équipes s’avanceront largement en favoris devant la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale qui complètent la poule.

Même configuration pour le Nigeria et l’Egypte dans le groupe D, même si le Soudan et la Guinée Bissau ne seront pas faciles à jouer. Finaliste malheureux de la dernière édition, le Sénégal partira lui aussi favori du groupe B avec la Guinée, même si le Zimbabwe tentera de jouer le coup à fond, tandis que le Malawi fera office de Petit Poucet.

Retrouvailles Tunisie, Mali et Mauritanie

La poule C fera en revanche office de groupe de la mort avec le Maroc, le Ghana, le Gabon et les Comores ! Lions de l’Atlas et Black Stars seront favoris sur le papier mais le Gabon, de retour à un bon niveau ces derniers mois, et les Comores, qui se sont offerts le scalp de plusieurs grands noms du continent ces dernières années et qui vont découvrir la compétition pour la première fois, ne rêvent que de bousculer la hiérarchie. Enfin, la Tunisie, le Mali et la Mauritanie se retrouvent dans le même groupe, comme en 2019, avec cette fois la Gambie qui s’est invitée elle aussi pour la première CAN de son histoire. Tunisiens et Maliens partiront avec les faveurs des pronostics.

La compétition aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Douala, Yaoundé (Stade d’Olembé et Stade Ahmadou Ahidjo), Bafoussam, Garoua et Limbé. Les deux premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3es des 6 groupes accèderont aux 8es de finale. Le match d'ouverture opposera le Cameroun au Burkina Faso le 9 janvier à Yaoundé.

Les six groupes de la CAN 2021 :

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon

Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée Bissau

Groupe E : Algérie, Sierra Léone, Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie