iGFM (Dakar) El Hadji Diouf a déjà ses favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans ces villes camerounaises : Douala, Yaoundé (Stade d’Olembé et Stade Ahmadou Ahidjo), Bafoussam, Garoua et Limbé.

«Nous savons tous que les deux favoris de cette CAN sont le Sénégal et l’Algérie. Ils vont jouer la finale et j’espère que nous souléverons le trophée. Demandez à toutes les équipes qui sont là, personne ne veut affronter le Sénégal. Nous sommes favoris avec l’Algérie et nous viendrons défendre notre rang», a déclaré, mardi, à Yaoundé, à l'occasion du tirage de la CAN 2021, l'ancien international sénégalais. Le double Ballon d’Or africain s'exprimait peu avant les compositions des six poules.

Song réveille les mauvais souvenis

Prenant la parole, son ex-coéquipier à Lens, Rigobert Song répliqué avec humour. « El Hadji Diouf oublie qu’on les avait gagné en 2002 en finale au Mali, il sait très bien qui sont les Lions indomptables. Il avait l’impression d’aller très vite mais sur le terrain il allait lentement (Rires) », a-t-il rappelé, espérant que son pays sortira vainqueur à l'issue de cette 33e édition qui se disputera à domicile.

A rappeler que les deux premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3es des 6 groupes accèderont aux 8es de finale. Le match d'ouverture opposera le Cameroun au Burkina Faso le 9 janvier à Yaoundé.

Les six groupes de la CAN 2021 :

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon

Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée Bissau

Groupe E : Algérie, Sierra Léone, Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie