CAN 2021 : encore 7 billets à prendre !

dimanche 28 mars 2021 • 190 lectures • 0 commentaires

Après la 5e journée qui a permis à 12 pays de valider leur billet pour la CAN 2021, portant à 17 le nombre total de qualifiés connus, les 7 dernières places pour le Cameroun se jouent à partir de ce dimanche et jusqu’à mardi à l’occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Un nouveau qualifié sera notamment connu ce dimanche à l’issue du décisif Soudan-Afrique du Sud. Un nul suffit aux Bafana Bafana pour se qualifier, tandis que le Soudan sera dans l’obligation de s’imposer.

Les 17 qualifiés déjà connus :

– Cameroun (pays-hôte), 20e participation, la dernière en 2019;

– Sénégal, 16e participation, la dernière en 2019;

– Algérie, 19e participation, la dernière en 2019;

– Mali, 12e participation, la dernière en 2019;

– Tunisie, 20e participation, la dernière en 2019;

– Burkina Faso, 12e participation, la dernière en 2017;

– Guinée, 13e participation, la dernière en 2019;

– Comores, 1ère participation;

– Gabon, 8e participation, la dernière en 2017;

– Gambie, 1ère participation;

– Egypte, 25e participation, la dernière en 2019;

– Ghana, 23e participation, la dernière en 2019;

– Guinée Equatoriale, 3e participation, la dernière en 2015;

– Zimbabwe, 5e participation, la dernière en 2019;

– Côte d’Ivoire, 24e participation, la dernière en 2019;

– Maroc, 18e participation, la dernière en 2019;

– Nigeria, 19e participation, la dernière en 2019;

Les 7 derniers billets en jeu :

1 place : Ouganda/Malawi (Groupe B)

1 place : Afrique du Sud/Soudan (Groupe C)

1 place : Mauritanie/Burundi/Centrafrique (Groupe E)

1 place : Rwanda/Mozambique/Cap Vert (Groupe F)

1 place : Congo/Guinée-Bissau (Groupe I)

1 place : Ethiopie/Madagascar (Groupe K)

1 place : Bénin/Sierra Léone (Groupe L)

Le programme de la 6e journée des éliminatoires (horaires en temps universel ; pour la France, ajoutez deux heures)

Dimanche 28 mars

13h

Namibie-Guinée, à Windhoek (Groupe A)

Tanzanie-Libye, à Dar es Salaam (Groupe J)

Tunisie-Guinée Equatoriale, à Tunis (Groupe J)

16h

Ghana-Sao Tomé et Principe, à Cape Coast (Groupe C)

Soudan-Afrique du Sud, à Omdurman (Groupe C)

Lundi 29 mars

16h

Angola-Gabon, à Luanda (Groupe D)

Burkina Faso-Soudan du Sud, à Ouagadougou (Groupe B)

Egypte-Comores, au Caire (Groupe G)

Malawi-Ouganda, à Blantyre (Groupe B)

RD Congo-Gambie, à Kinshasa (Groupe D)

Togo-Kenya, à Lomé (Groupe G)

19h

Algérie-Botswana, à Blida (Groupe H)

Zimbabwe-Zambie, à Harare (Groupe H)

Mardi 30 mars

13h

Côte d’Ivoire-Ethiopie, à Abidjan (Groupe K)

Madagascar-Niger, à Toamasina (Groupe K)

16h

Guinée Bissau-Congo, à Bissau (Groupe I)

Nigeria-Lesotho, à Lagos (Groupe L)

Sénégal-Eswatini, à Thiès (Groupe I)

Sierra Leone-Bénin, à Freetown (Groupe L)

19h

Cameroun-Rwanda, à Douala (Groupe F)

Centrafrique-Mauritanie, à Bangui (Groupe E)

Maroc-Burundi, à Rabat (Groupe E)

Mozambique-Cap Vert, à Maputo (Groupe F)

