CAN : Feindouno, Lamine Diatta, Kaba Diawara...Dans l'ambiance du derby

jeudi 13 janvier 2022 • 689 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) C'est déjà la ferveur du côté de Bangou qui sert de tanière pour les Lions du Sénégal et le Syli national. Ce jeudi veille de derby, quatre anciens internationaux Kaba Diawara (Guinée), Pascal Feindouno (Guinée), Lamine Diatta (Sénégal) et Pape Thiaw (Sénégal) se sont croisés sur le lieu de l'entraînement des deux équipes adverses qui vont s'affronter, ce 14 janvier 2022, dans le cadre de la 2e journée de la CAN 2021, à Bafoussam. IGFM vous fait vivre ces moments.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Bafoussam, Cameroun)

