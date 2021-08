mercredi 18 août 2021 • 144 lectures • 0 commentaires

Sport 55 mins Taille

iGFM (Dakar) Alors que le groupe des Lions pour la CAN 2021 est présentée comme particulièrement favorable, IGFM tente de décrypter l'adversaire qui pourrait inquiéter les hommes d'Aliou Cissé.

C'est hier que les 24 nations de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ont été fixées. Pays-hôte, le Cameroun a hérité d’un groupe A relativement équilibré avec le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap Vert. Tirage abordable aussi pour le tenant du titre algérien. Sur une folle série d’invincibilité de 27 matchs (un record en Afrique !), les Fennecs ont été placés dans le groupe E avec la Côte d’Ivoire, qu’ils ont éliminée en quarts de finale de la précédente édition. Ces deux équipes s’avanceront largement en favoris devant la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale qui complètent la poule.

Même configuration pour le Nigeria et l’Egypte dans le groupe D, même si le Soudan et la Guinée Bissau ne seront pas faciles à jouer. Finaliste malheureux de la dernière édition, le Sénégal partira lui aussi favori du groupe B avec la Guinée, même si le Zimbabwe tentera de jouer le coup à fond, tandis que le Malawi fera office de Petit Poucet. Pour décortiquer le groupe des Lions vice-champions d'Afrique, nous avons contacté l'ancien entraîneur de Niary Tally, Abatalib Fall.

"La Guinée, seul adversaire qui peut inquiéter le Sénégal"

"La Guinée est le seul adversaire qui peut inquiéter le Sénégal. Car, elle a de bons joueurs. Déjà, c'est un derby. Donc, les confrontations entre les deux équipes n'ont jamais été simples même au niveau des petites catégories. Il y a une très forte communauté guinéenne ici au Sénégal. Donc, ce sera un match difficile avec Sadio Mané et Naby (Keïta) qui partagent un même club (Liverpool). Déjà ce match a commencé à Liverpool. Donc, c'est la Guinée qui peut inquiéter le Sénégal."

"La Direction Technique Nationale doit prendre les devants"

"Un tirage favorable, une poule jouable avec un derby sous-régional entre le Sénégal et la Guinée. Je pense qu'on ne doit pas avoir trop de problèmes pour sortir du premier tour d'autant plus qu'actuellement, on est la première équipe africaine et finaliste de la dernière édition. Donc, on passe favoris, mais il faut mettre tous les atouts de notre côté pour passer ce premier tour. Je pense que le plus important reste la préparation, la supersivion surtout. Il faut mettre derrière chaque équipe un entraîneur compétent capable de décortiquer le jeu de nos adversaires Zimbabwe, Guinée et Malawi. Il faut qu'on mette derrière chaque équipe un technicien de qualité, dans tous les matchs amicaux ou officiels. Cela permettra au sélectionneur d'avoir toutes les informations. Le travail commence puisque nous connaissons maintenant nos adversaires. C'est important que la Direction technique prenne les devants pour qu'il n'y ait pas de couacs."