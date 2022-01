mardi 4 janvier 2022 • 311 lectures • 0 commentaires

IGFM (Dakar) Ismaïla Sarr va rejoindre la tanière des Lions du Sénégal, ce soir, renseigne la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Dans un communiqué, l'instance informe "l’opinion publique qu’elle a pris hier les dispositions pour faire parvenir au joueur Ismaila Sarr son billet d’avion pour rallier le regroupement des Lions à Dakar avant le départ sur Bafoussam", mardi soir.



Et de préciser : "Ce dernier a pu ainsi embarquer à Londres à 11h 30 ce jour à bord du vol Air France et arrivera en début de soirée à Dakar." La Fédé a donc obtenu gain de cause devant Watford qui a tenté de retenir l'international sénégalais, évoquant une indisponibilité jusqu'à la fin du mois de janvier à cause d'une blessure.



Peu avant son arrivée, l'équipe prendra le drapeau national des mains du Chef de l'Etat, Macky Sall avant de s'envoler pour le Cameroun où elle prendre part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football.