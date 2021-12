vendredi 24 décembre 2021 • 382 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Toujours pas remis totalement de sa blessure, Ismaïla Sarr a été néanmoins été retenu par Aliou Cissé pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations de football (9 janvier au 6 février 2022).

Blessé en championnat, contre Manchester United, en novembre dernier, Ismaila Sarr est contraint de s'éloigner des terrains pour au moins un mois en raison d’une blessure aux ligament du genou. Cette blessure a fait que sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 est incertaine. Mais, plus de deux semaines après sa blessure, le doute s'installe cette fois sur sa forme physique à deux semaines du coup d'envoi de la CAN 2021.



Sarr espéré pour les huitièmes ou quarts de finale



"Il me dit ça va, ça s'améliore. On s'est donné tous les moyens pour le récupérer peut-être pour les huitièmes de finale. La collaboration avec les médecins de Watford est bonne pour l'intérêt du joueur et du Sénégal. Mais, ce n'est pas sûr qu'il sera là à partir du 27 janvier (date du début de la préparation)", a fait savoir le sélectionneur national, Aliou Cissé, ce vendredi, à l'occasion de la publication de la liste des Lions du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations.



La liste des 27 Lions convoqués :



Gardiens



Alfred Gomis, Édouard Mendy, Seyni Dieng



Défenseurs



Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Kouyaté, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Bouna Sarr, Ibrahima Mbaye, Fodé Ballo Touré, Abdoulaye Seck



Milieux



Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Louma Ndiaye, Moustapha Name, Pape Gueye, Lopy



Attaquants



Sadio Mané, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Bamba Dieng, Keita Baldé, Mame Baba Thiam

