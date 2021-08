mardi 17 août 2021 • 207 lectures • 0 commentaires

Sport 6 heures Taille

iGFM (Dakar) C'est le grand jour. Le tirage au sort de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football se tient ce mardi à Yaoundé, au Cameroun pays hôte de la compétition.

Les fans de foot africain retiennent leur souffle ! Ce mardi, à partir de 18h en temps universel, le Palais des congrès de Yaoundé, au Cameroun, accueille en effet le tirage au sort de la CAN 2021 qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. La cérémonie sera animée par la présentatrice nigériane Mimi Fawaz et le journaliste camerounais Leonard Chatelain.

Réparties en 4 chapeaux sur la base du dernier classement FIFA, les 24 équipes en lice vont être tirées au sort dans 6 groupes de 4. Chaque poule sera composée d’une équipe issue du chapeau un, une du chapeau deux, une du chapeau trois et une du chapeau quatre. Rappelons que les deux premiers de chaque groupe et quatre des six meilleurs 3es accéderont aux 8es de finale.

Tous les favoris figurent dans le groupe A, avec les équipes les mieux classées au classement FIFA, dont l’Algérie, tenant du titre et sur une série de 27 matchs sans défaite, l’hôte camerounais, et le Sénégal, finaliste malheureux de la dernière édition. Avec l’Egypte, le Ghana ou encore la Côte d’Ivoire, le chapeau 2 comprend aussi de belles têtes d’affiche, tandis que le Gabon fera office de gros morceau du chapeau 3. Notons enfin que le chapeau 4 comprend les Comores et la Gambie, qualifiées pour leur première CAN, ainsi que les ex-champions d’Afrique, le Soudan et l’Ethiopie, de retour après des années d’absence. Qui seront les soulagés ? Qui sont ceux qui pourront déjà commencer à se faire du souci ? Réponse dans quelques heures !

Les 4 chapeaux pour le tirage au sort :

POT 1 : Cameroun, Algérie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Nigeria

POT 2 : Egypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée

POT 3 : Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau

POT 4 : Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Ethiopie, Gambie

Avec Afrikfoot