CAN : l'histoire complexe d'Issiaka, journaliste guinéen vivant au Sénégal depuis plus de 20 ans

vendredi 14 janvier 2022 • 703 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Cameroun) À l'heure du derby Sénégal-Guinée, iGFM a réussi à faire parler un journaliste d'origine guinéenne vivant au Sénégal depuis plus de 20 ans. Sa femme sénégalaise et ses enfants sénégalais, Issiaka Touré qui se trouve actuellement à Bafoussam, pour la CAN 2021, nous raconte son histoire très complexe avec son pays d'accueil et le sentiment qui l'anime à quelques heures de ce match si particulier pour lui.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun) PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 703 fois.

Publié par Mamadou Salif editor