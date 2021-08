vendredi 20 août 2021 • 972 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) La délégation sénégalaise qui s'était rendue, à Yaoundé, pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations (9 janvier-6 février 2022), a trouvé un hôtel pour les Lions logés à Bafoussam, la 3e ville du Cameroun. Tagidor Garden Resort & Spa servira de camp de base durant la 33e édition.

Les Lions ne seront pas seuls dans cet hôtel. En effet, la Guinée qui figure dans la même poule (B) que le Sénégal, devra aussi s'installer dans ce réceptif hôtelier qui est à plus d’une heure de voiture du stade de Bafoussam, à plus de 300 kilomètres de Yaoundé et 240 km de l’aéroport international de Douala. C'est un hôtel 5 étoiles bâti sur 24 hectares. Découvrez ci-dessous les images.