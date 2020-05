CAN 2021 : la CAF aurait reporté la compétition à 2022

iGFM-(Dakar) Prévue du 9 janvier au 6 février 2021, au Cameroun, la Coupe d’Afrique des Nations pourrait elle aussi être reportée en raison de la crise du Covid-19. Selon le site spécialisé, Africatopsports, la confédération africaine de football (CAF) aurait acté le report de la CAN 2021.

Le report de nombreuses rencontres de qualifications rend la tenue de l’événement de plus en plus indécise. Il reste encore quatre journées sur six à disputer. Problème : en l’absence de fenêtres internationales dans les mois à venir, impossible d’envisager la CAN.

Un calendrier complètement bouleversé

En effet, selon une source proche du comité exécutif, l’instance faîtière du football africain prévoit d’organiser la prochaine CAN en 2022. Cette donne va complètement bouleverser le calendrier des compétitions de la CAF. Cette dernière serait sur le point de prononcer la fin des compétitions interclubs 2019-2020. La CAF attend l’avis de l’OMS pour annoncer sa décision. Tout cela aura bien sur des implications sur le calendrier de la prochaine saison.

Une catastrophe pour le foot africain si…

Récemment, c’est Victor Montagliani, le vice-président de la FIFA, qui a annoncé que l’ensemble des rencontres internationales prévues en 2021 ont de grandes chances d’être annulées, dont les qualifications pour la CAN 2021. Dans le cas d’un report, le choix de la date se porterait plutôt vers le début d’année 2022 plutôt qu’à l’été 2021, ou se tiendra notamment l’Euro qui a lui déjà été déplacé à cette date. Si cette décision arrivait à être actée, ce serait une véritable catastrophe pour la CAF voire pour le football africain qui est déjà empêtré dans des scandales inédits. Croisons les doigts.