mercredi 27 octobre 2021

iGFM- La Confédération africaine de football autorise les pays participants à convoquer 28 joueurs au lieu de 23 pour la CAN 2021. A peine 75 jours du coup d’envoi officiel de la CAN 2021, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun, la Confédération africaine de football a informé toutes ses associations membres d’une augmentation de l’effectif de 28 hommes avant la fête du football camerounais, indique un communiqué de ce mercredi.

Les sélectionneurs nationaux pourront compter sur un groupe élargi lors de la CAN 2021. En plus des 23 joueurs habituellement convoqués, les techniciens pourront compter sur 5 renforts. Si la CAF a pris une telle décision, c’est à cause de la pandémie et de la situation sanitaire qu’elle engendre.

Au cas où un ou plusieurs joueurs sont testés positifs au Covid-19, les sélections pourront compter sur les renforts.

L’UEFA en avait fait de même lors de l’Euro 2020 avec des listes de 26 joueurs, mais seuls 23 joueurs pouvaient se trouver sur la feuille de match. L’instance avait permis des changements de joueurs jusqu’au coup d’envoi du premier match de chaque sélection en cas de grave blessure ou de maladie.