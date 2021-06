mardi 15 juin 2021 • 656 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Cameroun court-il le risque de se voir retirer l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 comme certains médias semblent l’annoncer ? La question a été posée au secrétaire général de la CAF. En visite à Yaoundé depuis lundi, la réponse de Véron Mosengo-Omba est sans équivoque.

« C’est une mission de travail. Nous sommes venus discuter avec l’hôte de la CAN 2021, notamment sur les préparatifs de ce tournoi qui aura lieu en janvier 2022. Nos sorts sont liés. On doit travailler ensemble pour avoir une CAN fantastique au Cameroun. Ce n’est pas la CAF qui a dit que l’organisation de la CAN 2021 au Cameroun est menacée. La CAF, ce n’est pas les réseaux sociaux. Si la CAF ne dit pas que l’organisation de la CAN est menacée, si le Comité local d’organisation ne le dit pas non plus, alors il n’en est rien »,a-t-il expliqué, à nos confrères camerounais Camfoot.