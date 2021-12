vendredi 17 décembre 2021 • 226 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’état du Complexe Sportif d’Olembé qui sera rebaptisé Complexe Sportif Paul Biya aura longtemps laissé planer le doute. Mais les autorités compétentes de la CAF ont tenu à rassurer que la « (…) CAN doit maintenant se jouer. Sa cérémonie solennelle d’ouverture est prévue le 09 janvier 2022 au Complexe Sportif d’Olembe », comme l’indique le communiqué de presse conjoint CAF, Comité d’organisation et Fédération camerounaise de football.

Même si les travaux ne sont pas encore terminée à 100%, on estime que le jour J, l’ensemble des garanties seront rassemblées pour offrir au monde entier un spectacle des plus resplendissant.



Le bal des récriminations avait été porté par la CAF de la plume de son Secrétaire Général qui décriait le 17 novembre dernier, dans une lettre au ministre des Sports et de l’Education physique, que « l’état d’avancement des espaces extérieurs du stade d’Olembe, dont la livraison est promise pour le 30 novembre 2021, semble sans progrès depuis ma dernière visite datant du 22 octobre ».



Sa menace était sans nuance : « s’agissant du stade Olembe, sachez que si tout n’est pas réglé d’ici au 30 novembre 2021, le match d’ouverture aura lieu ailleurs. Des dispositions sont d’ores et déjà prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le comité d’organisation, pour la CAF et pour le Cameroun ».



Cela donnait ainsi le signal à toute sorte de spéculations. Veron Mosengo avait parlé d’un plan B. Si certains pensaient à une délocalisation de la cérémonie d’ouverture au Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo, d’autres espéraient voir le Stade de Japoma à Douala, qui a déjà accueilli plusieurs matches internationaux, soit retenue comme solution de rechange.



Ce point des multiples débats qui entourent l’organisation de la CAN 2021 peut dont être classé comme résolu.



