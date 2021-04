jeudi 1 avril 2021 • 283 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le tirage au sort de la CAN 2021 se déroulera le 25 juin prochain, a annoncé mercredi la Confédération africaine de football (CAF).

Les éliminatoires étaient censés s’achever mardi mais on ne connaît actuellement que 23 des 24 qualifiés suite au report du match Sierra Leone-Bénin, qui se jouera début juin.

L’instance panafricaine a ajouté que la phase finale se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Pour rappel, la compétition aurait dû avoir lieu un an plus tôt, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Malgré ce report, la CAF a fait le choix de garder l’appellation « CAN 2021 » et pas « CAN 2022 ».

Les 23 qualifiés connus : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie, Soudan, Zimbabwe.