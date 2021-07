jeudi 29 juillet 2021 • 161 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cette fois, c’est clair, net, précis, ferme et définitif ! Ce mercredi, la Fédération camerounaise (Fecafoot), pays-hôte de la CAN 2021, a dévoilé un courrier de la Confédération africaine de football (CAF) qui officialise enfin la date du tirage au sort de la compétition.

Celui-ci aura lieu le mardi 17 août à partir de 19h (heure locale) au Palais des Congrès de Yaoundé. Rappelons que le tirage, initialement prévu le 25 juin, avait été reporté pour des «raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19». Depuis, différentes rumeurs plus ou moins farfelues circulaient au sujet de sa date.

Reportée d’un an en raison de la crise sanitaire, la CAN 2021 se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022.

Les 24 qualifiés : Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie, Soudan, Zimbabwe.