vendredi 3 décembre 2021

iGFM (Dakar) Prévue ce vendredi 3 décembre 2021, la réception officielle du stade principal du Complexe d’Olembé en construction a été reportée à une date ultérieure, renseigne Camfoot. Ce, à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun.

Rendez-vous manqué. La cérémonie officielle de réception du stade principal et les terrains annexes du Complexe Sportif d’Olembé à Yaoundé n’aura plus lieu ce vendredi 3 décembre. L’annonce a été faite par le ministre des Sports et maître d’ouvrage de l’infrastructure en construction. Narcisse Mouelle Kombi explique les raisons de ce report par « les opérations de recettes techniques dudit chantier en cours et d’autres contraintes d’agenda ». Du coup la cérémonie de prise de possession des trois stades est « reportée à une date qui sera communiquée ultérieurement », annonce Narcisse Mouelle Kombi.

Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations de football démarre le 9 janvier 2022 au Cameroun, pour prendre fin le 6 févier.