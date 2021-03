mercredi 24 mars 2021 • 213 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 débutait ce mercredi. Dans les premiers matchs du jour, le Burkina Faso a rejoint le Cameroun, le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie et le Mali parmi les qualifiés pour la phase finale en ramenant un point de son déplacement en Ouganda (0-0).

Malgré la pression imposée par les Cranes, notamment en seconde période avec un arrêt décisif de Koffi face à Ochaya, les Etalons ont tenu bon et sont certains de terminer parmi les deux premiers de leur groupe puisque l’Ouganda et le Malawi s’affronteront lors de la dernière journée. Les Flames ont mis la pression sur les Ougandais en s’imposant 1-0 au Soudan du Sud, désormais éliminé, sur un but de Mbulu (47e).

Déplacement complètement raté en revanche pour Madagascar. Alors qu’ils avaient l’occasion de se qualifier en cas de victoire, les hommes de Nicolas Dupuis se sont mis en difficulté en sombrant 4-0 en Ethiopie ! Gebremichael, qui a profité de la passivité de la défense malgache (19e), Kebede sur un coup franc dévié (34e), et Abubakar Nassir, trouvé à bout portant (41e), ont plié l’affaire en première période pour les Walyas. Puis Bekele a enfoncé le clou en fin de partie face à une défense aux abonnés absents (86e)…

Avec ce succès, l’Ethiopie s’empare des commandes du groupe K avec deux points d’avance sur les Barea et sur la Côte d’Ivoire qui se rend vendredi au Niger. Les Malgaches joueront leur qualification mardi prochain à domicile contre le Niger pendant que l’Ethiopie se rendra en Côte d’Ivoire.

Le classement du groupe B : Burkina Faso 9 points, Ouganda 8 pts, Malawi 7 pts, Soudan du Sud 3 pts

Le classement du groupe K : Ethiopie 9 points, Côte d’Ivoire 7 pts (un match en moins), Madagascar 7 pts, Niger 3 pts (un match en moins)

Avec Afrikfoot