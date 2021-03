CAN 2021 : le match Burkina Faso vs Sud-Soudan délocalisé à Thiès

iGFM (Dakar) La fédération burkinabé de football (FBF) a annoncé dans un communiqué la délocalisation des prochains matches internationaux au Sénégal et en Côte d’Ivoire après la suspension du plus grand stade du Burkina Faso jugé non conforme par l’instance africaine de football.

« Compte tenu de l’impossibilité du stade du 4 août à recevoir les matchs des compétitions internationales organisées par la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération Burkinabè de Football a exploré des pays de la sous-région pouvant servir de terre d’accueil des équipes et clubs nationaux. », informe la FBF.

« C’est ainsi qu’à l’issue des échanges avec des fédérations sœurs, les villes suivantes ont été retenues: Les Etalons recevront les Bright Stars du Soudan du Sud au stade Lat-Dior de Thiès du Sénégal le 29 mars prochain lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 et SALITAS FC, qualifié en phase de poule de la Coupe CAF, recevra ses adversaires du groupe C à Abidjan en Côte d’Ivoire », précise le communiqué.

La Fédération Burkinabè de Football, de concert avec le ministère des Sports et des Loisirs, prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ces matchs internationaux se déroulent dans les meilleures conditions, souligne le porte-parole de la FBF Abdoul Kader Konaté.

La FBF rassure également le public sportif burkinabè que les dispositions sont prises pour que le stade 4 août soit rapidement disponible, et s’excuse par avance pour ces rendez-vous manqués avec les amoureux du Fasofoot.

