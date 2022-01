dimanche 23 janvier 2022 • 138 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Le Burkina Faso est la première nation à se qualifier pour les quarts de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

Le Burkina Faso est passé par tous les états ! Rejoints au score in extremis et poussés jusqu’aux tirs au but, les Etalons ont dû piocher avant de valider leur qualification face au Gabon (1-1, 7-6 tab) en 8es de finale de la CAN 2021 ce dimanche à Limbé. Qualifiés au terme d’un match fou marqué par de nombreux rebondissements, plusieurs faits de jeu et les 14 cartons distribués par l’arbitre marocain Redouane Jiyed, particulièrement tendu, les hommes de Kamou Malo affronteront le vainqueur de Nigeria-Tunisie en quarts de finale.