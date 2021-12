mardi 14 décembre 2021 • 388 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon Camfoot, le dispositif sanitaire sera strict entre janvier en février. Ce ce qui ressort du document publié par les organisateurs de la compétition.

Il est question de faire tout en notre pouvoir pour que les camerounais et les nombreux étrangers en visite au pays de Samuel Eto’o aient une sécurité sanitaire assurée. Le Cameroun a l’habitude de grand rassemblement. Le défi est immense. Ce lundi, le Centre des opérations d’urgence de santé publique a présenté au ministère de la Santé son dispositif.



Cela se résume en quelques points très importants :



Tout le monde devra faudra d’un passe-sanitaire, les spectateurs et les délégations. Cela veut dire que tout le monde doit être testé.



Si vous êtes complètement vaccinés ( deux doses), votre passe sanitaire sera valable une semaine. Sinon, il faudra présenter un test négatif réalisé moins de moins de 24 heures avant l’événement.



Les joueurs, leurs entraineurs et tous ceux qui les entourent sur le terrain, officiels, arbitres, ramasseurs de balle, devront se soumettre à un test PCR.



Les spectateurs sont autorisés à soumettre des tests antigéniques.



Un million de tests à réaliser en un mois



Le Cameroun prendra en charge tous les frais des tests, quelque soit le lieu et la plateforme.



Aucun billet ne sera vendu sans une preuve de test négatif.



Avec 52 matches en un mois, le Centre des opérations d’urgence de santé publique estime qu’il va falloir réaliser un million de tests. Un défi logistique, mais très réalisable pour ce pays. Une mobilisation du personnel soignant sera acte. On parle de 2000 personnes..