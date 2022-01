samedi 29 janvier 2022 • 87 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Le Cameroun y est presque ! Ce samedi, le pays-hôte de la CAN 2021 a validé sa qualification pour le dernier carré en mettant très logiquement fin à l’épopée de la Gambie en quarts de finale (2-0) au Stade Japoma, à Douala.

Ils ont mis du temps à trouver la faille mais les Lions Indomptables ont dominé ce match de la tête et des épaules, avant de faire la différence en 7 minutes sur un doublé de l’attaquant lyonnais Karl Toko-Ekambi.

Après un début de partie assez timide, les hommes de Toni Conceiçao avaient besoin d’un quart d’heure pour se montrer dangereux. Sur un de ses nombreux centres, Ngamaleu trouvait Aboubakar, dont la Madjer aérienne était parfaitement déviée au-dessus par Gomez. Malgré une possession écrasante (68%), les locaux ne parvenaient pas à prendre à revers le bloc adverse. Fai tentait une frappe lointaine mais son missile allait mourir dans le petit filet.



Le doublé express de Toko-Ekambi



La pression s’accentuait tout de même à l’approche de la mi-temps, avec deux énormes occasions pour Aboubakar. Mais le meilleur buteur de cette CAN (6 buts) n’était pas en réussite ce soir et sa tête fuyait le cadre sur un centre de Castelletto. Puis, sur un caviar d’Oum Gouet, le champion d’Afrique 2017 voyait sa reprise à bout portant parfaitement détournée par Gaye. Quel arrêt ! Mais la domination camerounaise finissait par payer au retour des vestiaires lorsque Fai centrait pour Toko-Ekambi, qui s’imposait devant Gomez en pleine surface et ouvrait le score d’une tête décroisée (1-0, 50e).



La brèche était ouverte et le Gone enfonçait le clou dans la foulée en en reprenant impeccablement un centre, venu cette fois de la gauche, de Hongla au second poteau (2-0, 57e). Jusqu’alors inoffensifs en l’absence d’Ablie Jallow, forfait de dernière minute, les Gambiens ne profitaient pas d’un clair relâchement des locaux durant le dernier quart d’heure pour relancer le suspense et c’est au contraire Njie puis Aboubakar, à deux reprises, qui manquaient le 3-0. C’est tout de même la tête haute que le Petit Poucet pourra sortir de la première CAN de son histoire. De son côté, malgré une fin de match gâchée par les sorties sur blessure de Fai et Ngamaleu, les Lions Indomptables se rapprochent de leur objectif et se frotteront au vainqueur d’Egypte-Maroc mercredi en demi-finales.