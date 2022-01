jeudi 13 janvier 2022 • 128 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Le Cameroun sera bien au rendez-vous des 8es de finale de la CAN 2021 ! Ce jeudi, le pays-hôte a été le premier à valider son billet en enchaînant une deuxième victoire contre l’Ethiopie (4-1). Malgré ce que ce lourd score peut laisser penser les Lions Indomptables ont douté pendant une heure et une nouvelle fois concédé l’ouverture du score !

Comme lors du match d’ouverture, Hotessa glaçait en effet le Stade d’Olembe en mettant les Antilopes en tête (0-1, 4e). Mais les locaux avaient le mérite de ne pas se laisser envahir par le doute et ils égalisaient presque aussitôt lorsque Fai se rattrapait en adressant un centre pour la tête de Toko-Ekambi (1-1, 8e). Durant ce début de partie débridé, la défense camerounaise affichait toutefois un visage inquiétant et il fallait toute la maladresse de Nassir et surtout de Dawa après un arrêt d’Onana pour empêcher les visiteurs de reprendre les devants. Une action symbolisait bien ce premier acte très ouvert et incertain avec une tête sur le poteau de Toko-Ekambi sur corner et dans la foulée un contre éthiopien stoppé in extremis par le retour d’Aboubakar.



Mais les hommes de Toni Conceição accéléraient au retour des vestiaires et, après une sortie décisive de Shanko face à Choupo-Moting, Aboubakar mettait son pays en tête en signant son deuxième doublé dans cette CAN en l’espace de seulement 2 minutes sur des services de Fai (2-1, 53e) puis Ngamaleu (3-1, 55e). Sur un exploit personnel, Toko-Ekambi y allait lui aussi de son doublé dans la foulée pour plier la partie (4-1, 67e). A l’image des poteaux d’Anguissa et Fai pour le Cameroun et du tir de Meleyo qui flirtait avec la barre pour l’Ethiopie, la fin de match restait toute aussi plaisante et débridée, mais les efforts des Ethiopiens, joueurs, n’étaient pas récompensés. En attendant Burkina Faso-Cap Vert dans la soirée, les Antilopes conservent un très mince espoir de qualification parmi les meilleurs 3es.