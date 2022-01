lundi 10 janvier 2022 • 329 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Après la première journée, le groupe B connaît son premier classement.

Vainqueurs respectifs du Zimbabwe et du Malawi, le Sénégal et la Guinée ont tous trois points, au classement du groupe B, dans cette Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". Ces deux équipes ont également chacune marqué un but, mais le Sénégal est premier au classement devant son prochain adversaire. Le Zimbabwe et le Malawi qui ont perdu, occupent les deux dernières places au classement avec zéro point. Un classement logique parce qu'il reste dominé par les deux favoris du groupe B. Vendredi, la Guinée tentera de passer devant le Sénégal, lors de ce derby entre deux nations frontalières.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Bafoussam, Cameroun)