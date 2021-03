jeudi 25 mars 2021 • 164 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Cameroun verra deux novices à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Comores et la Gambie ont arraché leur qualification, ce jeudi, lors de la 5e journée des éliminatoires.

Gros tir groupé ce jeudi à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Après les Comores un peu plus tôt, le Ghana, l’Egypte, le Gabon et la Gambie ont tous validé leur billet pour la phase finale.

Afrique du Sud 1-1 Ghana (Groupe C)

Même privé d’André et Jordan Ayew et de Thomas Partey, pas autorisés par leur club à se rendre en Afrique du Sud, le Ghana a décroché le point nécessaire à sa qualification face aux Bafana Bafana (1-1). La pépite de l’Ajax, Mohammed Kudus, avait même ouvert le score pour les visiteurs (49e), mais l’ailier de Brighton, Percy Tau, lui a répondu dans la foulée (51e). Malgré cette égalisation adverse, les Black Stars sont assurés de se qualifier puisque le Soudan et l’Afrique du Sud s’affronteront lors de la prochaine journée et, en cas d’égalité de points avec l’une de ces deux équipes, ils devanceront forcément leur adversaire au bilan des confrontations directes.

Le classement du groupe C : Ghana 10 points, Afrique du Sud 10 pts, Soudan 9 pts, Sao Tomé 0 pt

Kenya 1-1 Egypte (Groupe G)

Après les Comores un peu plus tôt, l’Egypte s’est emparée de l’autre billet dans le groupe G. Avec Mohamed Salah titulaire et aligné en sélection pour la première fois depuis 625 jours, les Pharaons ont pris les devants grâce à Mohamed « Afsha » après moins de deux minutes. Mais les Egyptiens ont ensuite beaucoup subi et Abdallah Hassan a logiquement égalisé en seconde période (65e). Ce point est toutefois insuffisant pour les Harambee Stars, présents lors de la précédente édition, qui ont terminé le match à dix après l’expulsion d’Omurwa (75e) et qui sont éliminés. L’Egypte et les Comores s’affronteront avec pour seul enjeu la première place du groupe lundi.

Le classement du groupe G : Egypte 9 pts, Comores 9 pts, Kenya 4 pts, Togo 2 pts

Gabon 3-0 RD Congo (Groupe D)

Gambie 1-0 Angola (Groupe D)

Absent de la précédente édition, le Gabon sera bien au rendez-vous l’an prochain au Cameroun. A Franceville, les Panthères n’ont fait qu’une bouchée de la RD Congo (3-0) qui est en revanche éliminée. Meilleur buteur du championnat turc, l’ancien Bordelais Aaron Boupendza a ouvert le score avant la pause d’une frappe sous la barre dans un angle fermé (44e). Malgré les changements opérés à la mi-temps, les Léopards ne sont pas parvenus à inverser la tendance et le Stéphanois Denis Bouanga a inscrit le but du break en contre (72e), avant que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang n’enfonce le clou à la retombée d’un coup franc (86e).

La Gambie a également validé son billet en prenant le meilleur sur l’Angola (1-0) grâce à l’attaquant du FC Zurich Assan Ceesay (62e). C’est donc une énorme déception pour la RDC qui échoue à se qualifier pour la prochaine CAN avant même d’achever les éliminatoires par la réception de la Gambie.

Le classement du groupe D : Gabon 10 points, Gambie 10 pts, RDC 6 pts, Angola 1 pt

Avec Afrikfoot