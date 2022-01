dimanche 30 janvier 2022 • 660 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Vainqueur (1-3) de la Guinée équatoriale, dimanche soir, à Yaoundé, l'équipe du Sénégal a logiquement arraché son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

En changeant d'environnement après plus de 20 jours à Bafoussam, le Sénégal se devait de s'adapter à Yaoundé, la capitale administrative du Cameroun. Une adaptation qui n'a pas mis du temps. En effet, devant un public africain venu en masse, les Lions ont démarré la rencontre dans un bon rythme, tambour battant. La preuve, Saliou Ciss a pris le jaune dès les premières minutes de jeu en tentant de bloquer un attaquant équato-guinéen. Un carton qui prouve que les deux équipes en veulent dans un stade chaud bouillant.



Famara lance le Sénégal



Mais ce sont les Lions qui ont été plus déterminants pendant les 45 premières minutes avec notamment un Sadio Mané entreprenant qui prend le jeu en son compte. Ce qui a fini par payer peu avant l'heure de jeu. En effet, à la 28e, Famara Diédhiou ouvre le score suite à une belle passe en profondeur de Sadio Mané auteur d'une bonne conduite de balle. En permettant au Sénégal de mener par un but à zéro, Diédhiou inscrit également son premier but dans cette CAN.



Les Sénégalais ont voulu enchaîner avec cette fois Nampalys qui frappe à 25 mètres, mais le gardien a réussi à la stopper. C'est la dernière grosse occasion de cette première période même si la Guinée équatoriale a aussi créé une frayeur dans la défense du Sénégal. À la pause, les Lions mènent par un but à zéro.



La Guinée équatoriale a eu son temps fort



En seconde période, la Guinée équatoriale revient avec d'autres intentions après avoir été menée, profitant également du mauvais début de deuxième mi-temps des Sénégalais. Boulaye Dia blessé, traine sa jambe droite et l'adversaire en profite pour jouer sur son côté. Une première contre-attaque a failli payer mais le VAR a jugé qu'il n'y a pas eu main de Koulibaly dans la surface. Le penalty est annulé. Mais la joie sénégalais n'est de courte durée puisque la Guinée équatoriale a égalisé suite à action rapidement jouée qui a trompé la vigilence de la défense sénégalaise et du portier Edouard Mendy. Jannick Sam est passé par là (1-1, 57'), obligeant le Sénégal d'encaisser son premier but dans cette compétition.



Une victoire venue du banc



Surpris, les hommes de Cissé sont contraints de réagir. Ce qu'ils ont compris en reprenant l'avantage suite à balle mal renvoyée par la défense adverse, qui profite au tout nouveau rentrant, Cheikhou Kouyaté auteur du deuxième but sénégalais suite à une ambuscade (2-1,68'). Ce dernier fait respirer ses partenaires.



Dopés par le second but, les Lions du Sénégal n'ont pas levé le pied. Sur un coup franc de Koulibaly bien réceptionné par Saliou Ciss et remis à Ismaila Sarr, ils creusent l'écart grâce à ce dernier (3-1, 79').



Le Sénégal défiera le Burkina, mercredi prochain



Ce travail remarquable de Ciss permet à Sarr de bien débuter sa CAN pour son premier match. Un retour de blessure payant. Mieux, les changements de Aliou Cissé ont aussi payé. Le score ne bougera pas et les Lions réussissent leur match en confirmant leur statut de vice-champions d'Afrique. Ils défieront le Burkina Faso, en demi-finales, mercredi prochain à Yaoundé.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)

