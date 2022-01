vendredi 14 janvier 2022 • 372 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) L'équipe du Sénégal a été tenue en échec (0-0) par la Guinée, vendredi, à Bafoussam, dans le derby ouest africain, du groupe B, à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

Il s'agissait du derby le plus attendu dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football "Cameroun 2021". L'affiche Sénégal-Guinée, deux pays frontaliers de l'Afrique de l'ouest, a tenu toutes ses promesses. Le duel Sadio Mané-Naby Keita, un stade qui a reçu un nombre important de supporters sénégalais et guinéens venus de tous les coins du Cameroun, le décors est bien planté. Place au spectacle.



Des Lions inexistants et bousculés en première période



Dès les premières minutes de jeu, la Guinée a assiégé la zone sénégalaise avec deux grosses frayeurs. Un début de partie compliqué pour les Lions. Après 8 minutes de jeu, les Sénégalais n'arrivent pas à contenir les Guinéens. Mame Baba Thiam obtient la première occasion du Sénégal, mais le gardien guinéen a intercepté la balle. (11").



Plus entreprenant du côté de la Guinée, Issiaga Sylla, très bon sur son couloir gauche avec des centres appuyés, met en difficulté Ibrahima Mbaye, l'arrière droit sénégalais. La domination guinéenne s'est poursuivie avec des attaques venues de la droite de la défense sénégalaise. Les Guinéens sont très motivés dans ce derby qui s'annonçait difficile. La preuve, Seny Dieng a sauvé les lions sur une action menée par Naby Keita et mal conclue par Moriba. Le gardien sénégalais a réussi sa sortie mais heureusement que Saliou Ciss a aussi empêché un joueur guinéen de remettre la balle. Corner pour la Guinée, mais qui n'a rien donné.



Le Sénégal inexistant pendant presque toute la première période en perdant le milieu de terrain.

Une première période dominée par la Guinée avec 4 corners au moment où le sénégal a montré un visage poussif et très inquiétant. Les Lions très chanceux, filent aux vestiaires avec un score de parité (0-0).



La Guinée arrache un nul précieux, Naby Keita homme du match



En seconde période, les Lions ont un peu changé de visage, avec cette fois des occasions nettes même si elles n'ont pas été concrétisées. Sadio Mané et Bouna Sarr ont tenté de montrer la voie comme Cheikhou Kouyaté en première période.



Changement pour le Sénégal avec la sortie de Mame Baba Thiam et l'entrée de Habib Diallo (73'). Cissé sort un attaquant pour un attaquant. Quelques minutes après, Boulaye Dia a été remplacé par Lopy. Avant, la Guinée avait décidé de sortir Moriba.



Le jeu se poursuit et dans les gradins, les fans des deux équipes se déchaînent. Mais, le hic est que la Guinée a baissé de rythme et le Sénégal n'en profite pas. Aliou Cissé joue la carte de la prudence en renforçant son milieu. Les Guinéens qui ne voulaient pas perdre, réussissent à arracher un nul précieux (0-0), dans le derby, qui était très attendu. Ce résultat permet à la Guinée de continuer à talonner le Sénégal au classement avec 4 points comme son adversaire du jour. Mieux, la Guinée voit son capitaine, Naby Keita finir homme du match.



Tout se jouera lors de la 3e journée



En attendant, leur billet n’est toujours pas officiellement en poche en attendant Zimbabwe-Guinée et Malawi-Sénégal mardi lors de la dernière journée. Le Sénégal restera à Bafoussam où il affrontera le Malawi tandis que la Guinée et le Zimbabwe se rendront à Yaoundé au stade Ahmadou Ahijo. La prochaine rencontre du groupe dans cette 2e journée, opposera tout à l'heure le Zimbabwe au Malawi.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)

