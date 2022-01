mardi 25 janvier 2022 • 838 lectures • 1 commentaires

iGFM (Cameroun) Vainqueur (0-2) du Cap Vert, mardi, à BAFOUSSAM, l'équipe du Sénégal a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la CAN 2021.

Jusqu'ici décevant, le Sénégal devait lancer sa CAN. Face à leurs voisins Capverdiens, les Lions ont débuté avec un onze remanié. Kouyaté qui est suspendu pour cumul de cartons, a été remplacé par Pape Gueye. Famara Diédhiou a été préféré à Habib Diallo. Peu après la minute de silence observée en la mémoire des victimes du drame du stade Olembé, dès les premières minutes de jeu, sadio Mané a vite touché le montant droit du gardien adverse. Ce, après un début peu rassurant, avec une intensité différente de celle contre le Malawi en phase de poules.



Encore une première période un peu compliquée



Mais le rythme n'est allé trop vite puisque le Cap Vert a aussi tenté de mettre en difficulté le Sénégal. Mais, à la 18e minute Pape Gueye est touché par un capverdien qui reçoit un jaune puis un rouge direct après la vérification de la VAR. Le milieu sénégalais est gravement touché sur sa jambe gauche, mais il s'est relevé, heureusement pour lui.



Après 32 minutes de jeu, le Cap Vert tient tête au Sénégal, qui a du mal à trouver la faille. Saliou Ciss est en difficulté sur son couloir gauche. Nampalys est pour le moment le Sénégalais qui s'est illustré avant la fin de la première période. Le ballon circule mais dans un faux rythme. À la 38e minute, Mané prend ses responsabilités en créant un une-deux avec Gana mais la défense capverdienne a réussi à contrer l'attaque sénégalaise poussant la balle en corner. Ce dernier n'a rien donné. Les Lions sont contraints à aller en pause avec ce score de parité (0-0) malgré l'infériorité du Cap Vert.



Mané en patron sort sur blessure



La deuxième période des Sénégalais ne devait pas ressembler à la première. Chose faite. Les hommes de Cissé haussent leur rythme avec un Sadio Mané qui en veut, tout comme Famara Diédhiou et Gana Gueye. Il fallait enchaîner avec les occasions. En patron, Sadio Mané délivre (63') ses partenaires sur une frappe sous la barre, permettant au sénégal de mener par un but à zéro. Mais il a été remplacé par la suite après un coup reçu lors de son accrochage avec le gardien du Cap Vert. Bamba Dieng est entré à sa place. Après vérification de la VAR, le gardien Josimar Dias est expulsé malgré sa blessure, avant d'être évacué par ambulance.



Le Cap Vert puni par ses deux cartons rouges



Deuxième rouge pour le Cap Vert dans cette partie. Très affaiblis, les Reguins Bleus abdiquent à la fin en encaissant un deuxième but synonyme de défaite. Bamba Dieng (90') est passé par là suite à un une-deux avec Famara Diédhiou bien conclu, pliant la rencontre. Avec ce succès (2-0) obtenu en seconde période en montrant un autre visage, le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale de la CAN 2021. Les Lions affronteront le vainqueur du match Mali-Guinée équatoriale, prévu demain. Les hommes de Cissé vont quitter Bafoussam pour une autre ville (soit Douala soit Yaoundé) où ils disputeront leur quart de finale dimanche.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)