iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, président du Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations « Cameroun 2021 » était sur les sites de Yaoundé mercredi. Constat : les centres d’accréditation de Mfandena et d’Olembe sont opérationnels et fonctionnels, renseigne Camfoot.

En effet, les centres d’accréditation de la ville de Yaoundé sont opérationnels. Les premiers badges ont commencé à être confectionnés pour les volontaires et les stadiers. « Ces deux centres déjà fonctionnels, assurent les accréditations depuis ce lundi 20 décembre, des volontaires et stadiers dont les listes ont été validées et publiées il y a quelques jours », a expliqué le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi. « Le lancement du processus d’accréditation 20 jours avant le coup d’envoi de la compétition, vise à assurer la fluidité des opérations, qui vont s’étendre progressivement à toutes les autres catégories d’acteurs, en fonction de la validation de leurs listes par la CAF et le Cocan », a-t-il poursuivi.

Rappelons que la phase finale de la CAN qui se tient au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 sera la deuxième édition à mettre en compétition 24 nations du football. Le match d'ouverture opposera le Cameroun au Burkina Faso.