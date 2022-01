dimanche 16 janvier 2022 • 1705 lectures • 1 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Cameroun) Les tests TDR (tests rapides) des joueurs de l'équipe du Sénégal effectués ce dimanche matin, à l'hôtel Tagidor sont tous revenus négatifs.

C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle après les premiers tests rapides réalisés, ce dimanche, par l'équipe médicale de la Fédération sénégalaise de football. En effet, les tests TDR (tests rapides) des Lions du Sénégal sont tous revenus négatifs à deux jours du match contre le Malawi, comptant pour la 3e et dernière journée de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) attend la confirmation avec les tests PCR du cabinet de la CAF, qui seront effectués demain lundi, veille de match.

Pour rappel, au moins 10 Lions ont contracté le coronavirus depuis le début de la CAN 2021. C'est ce qui a obligé le sélectionneur national, Aliou Cissé à remanier son 11 de départ lors des deux derniers matchs. Les Lions visent la première place du groupe B.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)