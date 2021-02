CAN 2021-Matchs des Lions : la CAF dévoile les noms des arbitres

iGFM (Dakar) Des arbitres égyptiens et guinéens ont été désignés pour officier les prochains matchs éliminatoires de la CAN 2021 de l’équipe du Sénégal, en mars, respectivement contre le Congo et l’Eswatini, annonce la Confédération africaine de football (CAF).

Pour le match contre les Diables Rouges du Congo du 26 mars, au stade Massamba Débat de Brazzaville, la CAF a désigné un trio égyptien composé de Mahmoud El Bana, Samir Gamal Saad et Youssef Wahid. Le 4-ème arbitre est l’Egyptien Mohamed Adel Elsaid.



Lors de la réception de l’Eswatini au stade Lat Dior de Thiès, le 30 mars, le match sera dirigé par le Guinéen Ahmed Sékou Touré assisté de ses compatriotes Sidiki Sidibé et de Mamady Téré.



Le 4-ème officiel est le Guinéen Younoussa Camara.



Avec 12 points au compteur, le Sénégal a déjà validé son ticket pour la phase finale de la CAN 2022, alors que l’Eswatini (un point) est déjà éliminé.

Avec APS

